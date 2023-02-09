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台股漲多回檔 法人：美聯準會政策未變走勢仍偏多

2023/2/9 18:22
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（中央社記者潘智義台北9日電）美股齊跌，台股今天僅小跌，法人指出，主因先前台股漲勢落後，所以這次漲多回檔的幅度才小於美股；美聯準會（Fed）政策未變下台股偏多，股價在年線之下個股較有表現機會。

加權指數終場收在15598.71點，小跌19.46點，跌幅0.12%，成交值新台幣2104.8億元，8大類股僅食品類股小漲。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股反映市場預期美聯準會今年可望停止升息，美國下半年經濟反轉向上的樂觀情境，只是漲多後在今天回檔；現階段選股以股價相對位置低的優先考慮，尤其大盤在年線15293點之上，可評估股價在年線之下的個股。

黃國偉認為，若美國聯準會今年內如預期停止升息，美經濟下半年轉佳，在資金行情下，具備高成長、高本益比特性的電子股即有表現機會。

他說，美國聯準會近日並沒有新的說法，市場對通膨放緩，以及美聯準會到底是3、5月可能進入最後升息的預期，蘊釀偏多氣氛，除非遇到美5月之後仍續升息，或美經濟衰退，股市才會轉空；否則在偏多氣氛下，台股仍有機會續漲，但漲多回檔也是必然的現象。（編輯：趙蔚蘭）1120209

#黃國偉
#美聯準會
#台股
黃國偉
台股漲多拉回 法人：市場觀望Fed立場台股兔年開紅盤動向 關注聯準會升息與法說會
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