台郡去年賺逾1股本 今年拚續成長

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（中央社記者江明晏台北9日電）軟板大廠台郡去年受惠高頻傳輸產品驅動，全年營收、淨利都創歷史新高，賺逾1個股本，預估今年度將較2022有個位數百分比生產產值的成長。

台郡今天舉行法人說明會，公布2022年全年財報，營收新台幣400億元，淨利35億元，都創歷史新高紀錄，分別較去年同期成長12.7%及22.3%，每股盈餘10.83元，高於2021年每股賺8.19元的成績。

台郡表示，後疫情時代及國際經濟局勢仍動盪調整中，2023年台郡仍訂出營運成長的目標，預估2023年第1季整體生產產值將較去年第1季減少個位數百分比，2023年度將較2022年度有個位數百分比生產產值的成長。

台郡說明，近年來專注開發及深耕5G高頻傳輸技術，隨著行動智慧化裝置對高頻傳輸需求在全球逐年成長下，高頻傳輸產品營收2022年較2021年成長達36%，是2022年營運成長的主要驅動者。

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展望2023年，台郡說明，因應客戶及市場趨勢需求，將持續開發新LCP技術，落實精實及智慧化製造服務，放眼未來3年，5G高頻傳輸需求將大幅度滲透到各終端運用市場，除目前已成功跨進的手機、平板、筆電、穿戴式裝置等市場，台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等市場領域，以多元化創新技術的策略，來創造對客戶差異化的價值。

同時，全球產業面對AI及大數據發展趨勢，台郡表示，2023年在營運管理上，將以精實的製造流程來提升生產效率，及有效整合運用大數據逐步轉型為智慧工廠營運模式，為客戶提供更有效益的服務。（編輯：趙蔚蘭）1120209