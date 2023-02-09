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財部上修2022年全國稅收 高出預算數5237億元

2023/2/9 19:54
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（中央社記者張璦台北9日電）財政部統計處今天發布2022年全國賦稅收入修正統計，加計部分遞延入帳稅款後，全年實徵淨額上修到新台幣3兆2479億元，比預算數高出5237億元，雙創新高。

財政部統計處專門委員梁冠璇在記者會中表示，稽徵實務上，部分稅款會在整理期間1月1日、1月15日遞延入帳，加計這些稅收之後，2022年12月賦稅收入修正為1682億元，其中營業稅、綜合所得稅、營利事業所得稅，分別上修160億元、52億元、29億元。

加計遞延入帳稅款後，2022年全年全國稅收修正數為3兆2479億元，高出預算數5237億元、再創新高，稅收預算達成率119.2%。

稅收資料修正，牽動相關統計指標，梁冠璇指出，2022年不含社會安全捐的租稅負擔率為14.3%、為近24年新高，但仍低於多數已開發國家；平均每人稅負則為14萬79元，較2021年增加1萬7710元，主因是稅收表現佳、人口負成長。

此外，財政部統計處今天同步公布今年1月全國賦稅收入為1767億元、年減13%，其中的證券交易稅跌破百億元大關、年減60.7%，期貨交易稅也衰退56.8%，梁冠璇指出，這明顯有受到春節長假使交易天數大減的直接影響。

梁冠璇表示，由於1月工作天數減少，海關代徵的稅目，包含貨物稅、菸酒稅、營業稅、特銷稅、關稅，會遞延到2月稅收。（編輯：趙蔚蘭）1120209

#梁冠璇
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