遠傳結盟微軟 共推數位淨零雙轉型

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（中央社記者江明晏台北9日電）遠傳電信今天宣布，與微軟深度戰略結盟，以4大合作面向共同推動企業數位淨零雙轉型，拓展永續新經濟；遠東集團共有10大經營事業，透過微軟協助，也將加速推動集團淨零與創新。

遠傳電信今天發布新聞指出，遠傳總經理井琪與微軟亞洲區總裁馬扎里（Ahmed Mazhari）於近日舉行會談，雙方宣布將深化戰略結盟，共同深耕數位與淨零雙轉型解決方案。

遠傳說明，此次合作有4大重點，第一，戰略結盟深度跨領域合作，共同推動客戶雲端轉型與垂直場景應用；第二，因應全球ESG趨勢，推廣節能減碳數位工具，協助企業夥伴構劃節能淨零的路徑與方案；第三，共同發展新經濟解決方案，協助中小企業拓展第二成長曲線；第四，藉由微軟的轉型經驗與技術移轉，加速遠東集團的數位創新。

井琪表示，遠傳2019年與微軟簽署合作備忘錄，借重微軟轉型經驗與平台，結合遠傳自主開發的技術，過去幾年來合作無間，對遠傳在數位轉型推廣上頗有建樹。

除了遠傳與微軟深入合作外，共同與會的遠東集團創新長徐國安也表示，遠東集團共有10大經營事業，橫跨電信、石化能源、紡織、金融零售等不同事業集團，希望透過遠傳與微軟的深度合作，將更了解微軟的轉型經驗和技術，進而導入各事業體，以加速推動遠東集團的淨零與創新。

馬扎里表示，如今企業和組織比過往更重視如何善用雲端技術、數據和人工智慧的力量，以簡馭繁加速數位轉型，微軟將為台灣客戶和合作夥伴挹注大量資源。

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產業轉型方案是此次遠傳與微軟合作的重點項目，雙方將協助企業加強數位與淨零轉型能力的解決方案。同時遠傳將成立「微軟解決方案部」，由遠傳電信資訊長、執行副總經理胡德民帶領此戰略部門。

此外，遠傳已自主開發多項智慧綠色解決方案，結合能源使用效率極大化，包含「智慧路燈」專案有效減少路燈15%以上用電量；「班班有冷氣」專案為全國超過1200多所中小學導入遠傳智慧能源管理系統；建置包含景點即時人流等功能的旅運服務；結合AI與大數據運算技術串聯遠傳心生活推薦引擎、疫情簡訊與防詐騙機制；於台灣5G元年推出全國第一個5G「遠距診療」服務。（編輯：張良知）1120209