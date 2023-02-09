睽違近2年 金融監理沙盒有望再添一案

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（中央社記者謝方娪台北9日電）睽違近2年，金融監理沙盒有望再添1案。金管會今天表示，2022年12月有非金融機構申請進行架構在銀行上進行貸款媒合的金融科技創新實驗，因業者先前未經創新中心輔導，目前還在進行補件中。

金管會自2018年實施金融監理沙盒，並在2019年建置銀行、保險及證券3業別業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行推動金融創新。

金管會今天公布，自2018年至目前為止，金融監理沙盒共有16件申請案，其中核准9件、2件否准、4件業者自動撤件，及1件補件中。

至於核准進金融監理沙盒的9個案件，實驗均已結束，目前已無業者待在沙盒中；其中，金管會認為有4件算「落地」，即國壽與易遊網實驗、好好證券實驗、統振外籍移工小額匯款實驗、阿爾發投顧及永豐金證的機器人理財實驗。

金管會綜合規劃處長胡則華表示，目前有2案進行後續評估會議，第一是湊伙的債券團購平台實驗，第二是阿爾發投顧及永豐金證的機器人理財實驗。

另目前補件中的1案，胡則華指出，是去年12月有非金融機構遞件申請進行架構在銀行上做貸款媒合的金融科技創新實驗，但因先前未經創新中心輔導，業者目前還在補件中。

回顧金管會前一次核准業者進金融監理沙盒實驗，是2021年2月26日核准阿爾發投顧及永豐金證的機器人理財實驗，距今已近2年時間。

至於金融業務試辦方面，銀行局公布，截至目前為止，累計有17件業務試辦申請案，其中已核准15件、另1件經評估可逕行開辦不必申請業務試辦、1件審核中。

銀行局2022年核准3件業務試辦案，即將來銀行、樂天銀行及連線銀行（LINE Bank）試辦對特定開戶目的的法人客戶以非電子傳送管道輔助執行開戶身分驗證作業，目前3案都還在試辦中。

證期局統計，截至目前為止，累計有9件業務試辦申請案，其中有6件審核中、2件業者已撤件、1件已核准，核准的是好好證券攜手全支付的業務試辦案。

至於保險局截至今年1月底共受理44件業務試辦申請案，其中有23件核准並已結束試辦、13件核准試辦中、4件審查中、1件否准、3件由業者自行撤件。

保險局資料顯示，目前試辦中的類型較多是遠距視訊投保，以及透過數位身分驗證，以電子文件方式簽署投保聲明同意書、要保書或理賠申請書等。（編輯：張均懋）1120209