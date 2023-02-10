揚明光：今年能見度低 首季出貨較去年第4季衰退

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（中央社記者潘智義台北10日電）揚明光學總經理徐誌鴻今天表示，光學元件新產品帶動今年第1季營收略增，但微型光投影機、取像鏡頭與車用鏡頭客戶仍在去化庫存，需求低迷，整體出貨較去年第4季衰退。

徐誌鴻在法人說明會中指出，今年客戶訂單能見度較低，但3D列印產品因客戶轉換新機種延宕，使今年第1季出貨較去年第4季減少；光學元件類產品則因新機種加入量產，出貨可望較第4季微幅增加。

以產品比重來看，他解釋，今年占比增加部分，以車用、光學零組件、3D列印產品最明顯；其中以光學零件成長幅度較大，其次為車用、3D列印產品。

揚明光學2022年合併營收新台幣46.84億元，營業毛利8.09億元，營業毛利率17.3%，營業淨利1801萬元；去年稅後淨利6637萬元，其中歸屬母公司業主淨利6465萬元，稅後基本每股盈餘0.57元。

揚明光學說明，2022年上半年因微型光投影機客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長、3D列印缺料情況改善及車用鏡頭需求強勁，出貨較2021年同期成長。

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不過，揚明光強調，2022年下半年隨歐美高通膨引發的景氣衰退憂慮，以及中國清零防疫政策影響，客戶陸續進行庫存調整去化，下單轉趨保守；因此，去年下半年合併營收22.23億元，較上半年減少約10%；全年合併營收46.84億元，僅年增約3%。

揚明光評估，2022年成長幅度最大的產品為車用鏡頭增加61%，3D列印微幅成長4%，微型光投影機、光學元件類產品略增2%；取像光學中的智能家居鏡頭出貨成長，但網路視訊鏡頭因客戶端調節庫存，出貨減少，相較2021年下滑11%。（編輯：張良知）1120210