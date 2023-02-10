2023國際連鎖加盟商機日 媒合金額估達1570萬美元

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（中央社記者曾智怡台北10日電）2023年台北國際連鎖加盟展春季展首場品牌商務媒合會今天登場，邀請來自美國、加拿大、巴西、德國、韓國、澳洲等9國27位買主，與國內48家連鎖加盟業者進行123場次視訊及現場洽談，商機預估約1570萬美元。

2023年台北國際連鎖加盟展春季展今天開展，經濟部國際貿易局和外貿協會辦理「國際連鎖加盟商機日–品牌商務媒合會」，迴響良好。

貿協透過新聞稿表示，台灣的手搖飲已在國際打出知名度，但除了手搖飲外，買主對其他特色餐飲如水餃、炸雞、甜品等多元類別亦展現高度興趣，顯示台灣的連鎖加盟品牌能量，在後疫情時代的成長力道相當可期。

貿協指出，本次商機日有1/3買主來自美國，顯見該市場潛力；其中，美國關島食品進口商Tai Fa的洽談代表Shyh Jye Huang表示，台灣的水果茶產品深具特色，例如「一芳水果茶」在手搖飲品牌競爭激烈的關島市場頗能展現差異化，雙方預計於今年8月在當地新開幕的賣場開啟首店。

另外，來自澳洲的GMP公司本業為醫藥和保健食品製造商，因意識到澳洲手搖茶飲商機蓬勃，有意另開展新事業，在本次洽談會中，與以黑糖珍奶聞名的知名手搖飲品牌相談甚歡，極有潛力合作於當地展店。

未來GMP亦可透過其本業的商務網絡，將台灣連鎖品牌帶往印尼、越南等東南亞國家布局。

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外貿協會董事長黃志芳在連鎖加盟展春季展開幕式致詞表示，台灣連鎖茶飲及特色美食，不僅在東協市場大放異彩，也積極前往歐美先進國家以及世界各國插旗，未來將整合台灣連鎖品牌供應鏈，把產業生態系推向國際舞台。

此外，貿協為協助業者開發國際市場，積極連結國際產業公協會，今天即由副秘書長李惠玲代表貿協與馬來西亞零售連鎖協會（Malaysia Retail Chain Association，MRCA）簽訂合作備忘錄，強化雙方的互惠合作。（編輯：趙蔚蘭）1120210