台灣成功拿下IAPCO年會主辦權 2025首度在台舉行

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（中央社記者曾智怡台北10日電）經濟部國際貿易局今天宣布，爭取到2025年「國際專業會議公司協會（IAPCO）」年會來台舉辦；此為該年會首次在台舉行，充分展現國內會展產業國際競爭力與能見度，屆時全球會議產業菁英都將齊聚台灣。

經濟部國際貿易局說明，IAPCO總部是非營利性的國際會議產業重要組織，總部在倫敦，以推廣國際會議專業技能及知識為宗旨，目前有來自38國、共138個專業會議籌辦公司（PCO）會員；台灣的集思、艾力得2家公司已是多年會員，台北國際會議中心則於去年獲邀加入成為Convention Center Partner。

貿易局指出，IAPCO年會是全球會議公司的指標性活動，今年年會甫於2月6日至9日在以色列耶路撒冷舉辦；會員大會期間，大會主席Ori Lahav正式宣布2025年年會由台灣取得主辦權。

貿易局表示，為與其他國家競爭，此次與集思、艾力得公司及外貿協會共同合作，運用台灣會展環境優勢，撰寫完整的競標計畫書，順利擊敗埃及等強勁競爭對手；此為台灣繼多年前取得「國際會議協會（ICCA）2020年會」主辦權後，再次成功爭取到國際會議產業界年度盛事來台舉行。

貿易局進一步說，在全球疫情解封後，台灣爭取到國際會議盛事主辦權更具意義，充分展現會展產業國際競爭力與能見度。

會展產業是台灣拓銷海外的強力後盾，貿易局表示，將持續積極協助業者開發國際會議案源及提供客製化競標服務，並進行會展產業的數位轉型，豐富會展活動內容與創新，提升會展產業的韌性及應變能力，期望透過強化會展產業，讓台灣在國際舞台綻放光彩。（編輯：林克倫）1120210