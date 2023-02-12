短線轉趨觀望 法人：關注經濟指標外資動向

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台股在短線漲多下市場情緒轉趨觀望，法人買氣暫歇，漲勢收斂，終止週線連4紅。法人表示，短線景氣不確定性及Fed動態仍牽動市場觀望情緒，資金在類股中快速輪動，外資動向仍是重要指標，市場關注美國經濟指標。

在近期大漲之後，台股上週出現高檔震盪走勢，週五加權指數小跌12.06點，跌幅0.08%，收盤價15586.65點，全週指數小跌16.01點，週線跌幅0.1%，平均日均量2113.94億元。

三大法人上週買氣暫歇，外資小幅賣超2.03億元，中止連4買態勢，自營商也從連4買轉為賣超81.85億元，僅有投信法人站在買方，回補34.12億元，三大法人單週合計賣超49.76億元。

法人指出，2月14日起美國將陸續公布1月消費者物價指數（CPI）、零售銷售、生產者物價指數（PPI）。市場在短線漲多後轉趨觀望靜待最新經濟數據出爐，外資買超力道仍是重要指標。

安聯投信台股團隊表示，儘管整體基本面還處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，有望逐漸回歸公司、產業的長期基本價值。

安聯投信台股團隊表示，就籌碼面來看，現階段對盤勢仍具正面支撐，主要理由包括：投資人對科技股的低持股，加上經歷辛苦的2022年、基本面的曙光，以及時序上有望步入美國聯準會終點，均有助支撐科技股股價重回正向軌道。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本次台股在MSCI最新季度調整中，呈現MSCI全球新興市場、MSCI全球市場兩指數持平，MSCI亞洲除日本指數微幅調升0.03個百分點，成功達成連二升，雖然從長期來看，MSCI指數對於台股的影響僅為短期，主要仍視整體投資情緒，不過因為台股正從去年下行趨勢的谷底彈升，本次MSCI季度權重調升仍有利於提振整體投資情緒，有利國際被動資金回補。（編輯：林淑媛）1120212