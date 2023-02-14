處分全家持股程序違規 金管會罰泰山負責人48萬
2023/2/14 20:21（2/14 21:15 更新）
圖為全家超商。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝方娪台北14日電）泰山企業於2022年12月2日董事會決議處分全家持股前，未依程序進行評估並納入會議資料，且議案資料僅為一頁持股明細表等，金管會證期局今天宣布開罰泰山負責人新台幣48萬元。
金管會證期局今天於網站公告，泰山企業2022年12月2日董事會決議處分全家便利商店股份前，未依所定取得或處分資產處理程序進行評估並納入會議資料，且議案資料僅為一頁持股明細表。
此外，泰山董事會中，針對部分董事詢問及要求提示文件，不僅未提供及補充，列席的會計師及律師在討論及表決時均未離席，違反「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「公開發行公司董事會議事辦法」規定。
金管會證期局決議，依證交法規定，處泰山行為負責人罰鍰48萬元。（編輯：張良知）1120214
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