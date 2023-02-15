投信投顧公會：今年力推永續轉型對接國際

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）投信投顧公會理事長劉宗聖表示，永續轉型對接國際是今年公會的重點工作，除了設置ESG專區外，包括ETF專區及退休理財自選入口平台都在規劃評估中，希望提供投資人在資產配置上有更多元完整的資訊跟商品。

投信投顧公會今天舉行春酒，劉宗聖表示，ETF（指數股票型基金）構建了台灣整個資本市場的生態系統，目前台股市場上已有超過230檔ETF，受益人超過400萬，顯示台灣民眾對ETF接受度很高，相當於集中交易市場每兩筆交易就有一筆是買ETF。

劉宗聖指出，目前投資人參與度最高的是高股息ETF，不過，隨著通膨、利率來到相對高點時，理財思維也跟著轉變，觀察到不少市場資金已向債市挪移，今年投資環境已從現金為王走向「債券為主，股票為輔」的趨勢。

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劉宗聖表示，目前台灣債券ETF相關產品相對較少，相信後通膨時代理財需求會出現結構性改變，會有更多的散戶、自然人參與債市投資。公會也正與證交所、櫃買中心、集保等單位討論評估規劃ETF專區，提供更多ETF的相關資訊。

面對市場仍存在諸多不確定因素，劉宗聖指出，定期定額、股債、區域配置分散風險，是應對市場不確定因素的好工具、好方法。（編輯：張均懋）1120215