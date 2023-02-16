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聯發科推4奈米平台天璣7200 終端裝置第1季上市

2023/2/16 10:03（2/16 10:08 更新）
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聯發科16日宣布，推出首款天璣7000系列的行動平台天璣7200。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹16日電）聯發科今天宣布，推出首款天璣7000系列的行動平台天璣7200，採用台積電第2代4奈米製程打造，搭載天璣7200的終端裝置預計今年第1季上市。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏透過新聞稿表示，全新的天璣7000系列行動平台兼顧性能和高能效表現，將主打手遊玩家和攝影愛好者市場。

聯發科指出，天璣7200採用與旗艦平台天璣9200相同的台積電第2代4奈米製程，8核中央處理器（CPU）架構包含2個主頻為2.8GHz的Arm Cortex-A715核心，以及6個Cortex-A510核心。

天璣7200還整合聯發科第6代人工智慧（AI）處理器，提升AI運算效率同時擁有低功耗特性，並支援即時人像美化等AI相機增強功能。聯發科表示，採用天璣7200平台的終端裝置預計今年第1季上市。（編輯：楊蘭軒）1120216

#聯發科無線通訊事業部
#天璣7200
#陳俊宏
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