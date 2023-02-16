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盛群、力智去年第4季獲利季減逾9成 創上市來新低

2023/2/16 19:58
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（中央社記者張建中新竹16日電）IC設計廠盛群及力智去年第4季獲利同步滑落，季減逾9成，皆為上市來單季獲利新低。

受中國封控政策影響，微控制器（MCU）廠盛群去年第4季營收10.85億元，季減19.4%；因針對特定客戶持續調整價格，盛群第4季毛利率47.52%，較第3季下滑1.59個百分點。

此外，盛群去年第4季營業費用攀高至5億元以上，歸屬母公司淨利驟降至1451萬元，季減達93.5%，每股純益0.06元。

盛群去年總營收60.15億元，歸屬母公司淨利11.06億元，營收與獲利仍為歷史次高水準，每股純益4.89元。

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隨著電源管理晶片市場步入庫存調整期，力智去年第4季營收跌破10億元大關，滑落至9.91億元，季減34.47%；第4季毛利率27.85%，較第3季大幅下滑12.53個百分點，稅後淨利1469萬元，季減95%，每股純益0.17元。

不畏第4季業績大幅滑落，力智去年營收與獲利依然同創新高，總營收60.85億元，年增2.25%，稅後淨利11.59億元，年增4.12%，每股純益14.85元。力智董事會決議每股配發10元現金股利，以今天收盤價300元計，殖利率約3.33%。（編輯：張均懋）1120216

#力智
#盛群
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