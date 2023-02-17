美1月PPI勁揚、美股收黑 法人：台股觀察升息動向

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）美股4大指數收黑，美國1月生產者物價指數（PPI）上揚，引發市場對升息憂慮。台股16日上漲117點重返15500點關卡。法人表示，台股短線盤勢高檔震盪整理，未來須觀察美聯準會（Fed）升息動向。

美股4大指數收黑，主要是美國1月生產者物價指數意外勁揚，加上聯邦準備理事會（Fed）官員鷹派發言，市場再度憂心美國聯準會未來升息步調。

道瓊工業指數大跌431.20點或1.26%，以33696.85點作收，標準普爾500指數下挫57.19點或1.38%，收4090.41點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌214.75點或1.78%，收11855.84點，費城半導體指數挫跌77.84點或2.48%，收3055.24點。

台股加權指數16日終場上漲117.61點，收在15550.50點，成交值新台幣2298.4億元。三大法人同步買超，合計買超110.44億元，其中自營商買超16.16億元，投信買超21.47億元，外資及陸資買超72.81億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單16日增加6755口至13582口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加7625口至15936口。

本土期貨法人表示，美國1月PPI年增6%，高於市場預期的5.4%，市場擔心美聯準會升息幅度是否增加，台股16日收上影線實體中紅K棒，重返15500關卡，但未能完全回補15日跳空缺口，短線盤勢高檔震盪整理，未來須觀察美聯準會升息動向。

半導體和電子族群陸續公布去年第4季財報，其中記憶體廠華邦電去年第4季歸屬母公司淨利新台幣5.46億元，季減近8成，創2年新低，每股純益0.14元。觸控晶片廠義隆電去年第4季營運由盈轉虧，單季稅前淨損新台幣146萬元，是12年來首度單季營運虧損。

半導體晶圓封測廠精材16日預期，今年上半年營收和獲利恐將衰退，第2季底營運可望開始回升，全年營收和獲利可能衰退。（編輯：楊凱翔）1120217