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盛群估第1季業績落底 第2季逐季攀升

2023/2/17 15:12
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（中央社記者張建中台北17日電）微控制器（MCU）廠盛群預期，第1季受工作天數減少等因素影響，業績恐持續滑落，不過第1季應是營運谷底，第2季起業績可望逐季攀升。

盛群總經理高國棟今天與媒體交流時表示，因終端市場需求持續疲弱，變數仍多，今年營運展望保守；第1季業績將較去年第4季進一步滑落，第1季應為營運谷底，第2季起業績可望逐季攀升。

高國棟說，電源管理晶片與32位元MCU是盛群近期營運發展重點，將持續招募相關人才；此外，盛群也將強化後段技術支援服務。

盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗表示，直流無刷馬達與32位元MCU產品今年可望有較佳表現，出貨有機會成長；其中，32位元MCU主要由電競、家電、光纖、觸控及指紋辨識等應用驅動。

蔡榮宗說，目前庫存水位仍高，第1季晶圓回貨數量將銳減65%，庫存水位可望顯著滑落，預期第2季至第3季庫存將可回復健康水位。

因應中國大陸客戶要求在地供貨，蔡榮宗表示，盛群過去晶圓以台灣居多，未來不排除可能提高中國在地晶圓採購。

高國棟說，盛群今年毛利率可能較去年滑落，不過將力守在45%至50%水準。盛群過去股利配發率約90%，考量成本費用增高，可能調整股利政策。（編輯：張均懋）1120217

#盛群業務行銷中心
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