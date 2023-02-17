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升息憂慮再起 新台幣收30.404元創逾1個月新低

2023/2/17 18:40（2/17 18:43 更新）
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新台幣匯率17日收盤收30.404元，重貶1.24角，寫下逾1個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率17日收盤收30.404元，重貶1.24角，寫下逾1個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）美國生產者物價指數高於預期，恐促美國聯準會升息之路走得更長久，美股應聲下挫，亞洲股匯市也一片低迷，新台幣匯率今天收盤收30.404元，重貶1.24角，寫下逾1個月新低紀錄，台北及元太外匯經紀公司總成交金額放大至18.05億美元。

美國1月生產者物價指數（PPI）意外強勁，年增6%、月增0.7%，引發市場對美國聯準會（Fed）擴大升息疑慮，美股4大指數16日同步下挫，美元指數也迅速衝高。

市場瀰漫對升息的憂慮情緒，股匯市同步走弱，台股今天走低震盪，終場下挫70.8點，收在15479.7點，失守15500點；新台幣匯率開盤價為30.34元，在亞幣齊貶、熱錢出走的影響下，跌幅持續擴大、貶破30.4元價位，盤中最低為30.416元。

外匯交易員表示，美國接連公布的通膨、零售、生產者物價指數都支撐聯準會延續升息腳步，但細看數據表現，解讀並非一面倒，而是多空交雜，大環境存在不確定性的情況下，後續依舊是看數據說話。

外匯交易員接著指出，美元偏強之下，亞幣普遍承壓，短線新台幣應於30.3元至30.5元的區間偏弱整理，先看看30.5元有無支撐，「格局還是偏貶，貶到什麼時候結束？就看外資動向了」。（編輯：趙蔚蘭）1120217

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