長榮航太搭解封熱潮上市 法人：長期營運看好

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（中央社記者賴言曦台北19日電）全球邊境解封，波音預估台灣國際航線約2024年中全面復甦，帶動維修、零件需求，國內深耕相關領域除了漢翔，還有3月底擬掛牌上市的長榮航太。法人分析，長榮航太維修訂單穩定，製造業務占比逐步拉高，長期營運看好。

長榮航太預計3月底由興櫃轉上市，是長榮集團繼長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運及中再保後，集團第6家上市公司，屆時長榮集團在台股總市值，以2月7日收盤價估算將達新台幣5716.27億元。

全球邊境去年起陸續解封，波音公司商用飛機集團指出，國際航空運輸協會IATA觀察，全球航空市場已回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的77%；全球機隊未來20年將成長一倍，亞太地區約需要6250架新飛機，其中東北亞約有1345架。

長榮航太2022年維修業務占營業比例8成，主要客戶是同集團的長榮航空，經營團隊曾充滿信心地表示，只要長榮航空持續營運，長榮航太的維修訂單就沒有問題。

長榮航太維修事業體總經理郭勝義說明，每年前3季、停機坪每天平均會有20架飛機在維修；雖然第4季受假期因素影響維修能量，但每天平均也有10多架維修量。

投顧分析，長榮航太共有4座飛機棚廠，由於需鄰近機場，所以下階段MRO（維護、維修和營運）營收成長動能，仍須視桃園第3航廈完工時程而定，目前政府規劃第3航廈將於2024年到2026年分階段完工。

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相較於維修業務，長榮航太的製造業務占營業比例雖然僅2成，但法人分析，由於維修是地域性產業，反觀製造部門因為波音、空中巴士等飛機製造商在手訂單預計可看到10年，在零件需求暢旺支撐下，長榮航太製造業務有望在今年成長到占營業比例3成，長期來看是長榮航太營運向上的主力。

不過法人指出，由於製造部門涉及飛安因素，航太零件製造商通常需要1到2年取得各項認證，加上學習曲線長，因此長榮航太短期仍需要時間完成相關布局。（編輯：張良知）1120219