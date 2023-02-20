海神水下事業21日登錄 創櫃板公司衝上百家

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）櫃買中心表示，創櫃板是扶植台灣創新企業進入資本市場的跳板，自開板以來登錄家數逐年成長，21日將登錄第100家創櫃板公司海神水下事業，創下百家規模。媽咪樂健康科技也將於3月7日辦理登錄前籌資。

櫃買中心說，設置創櫃板主要目的，是透過資本市場的力量提供未公開發行的創新企業多面向輔導機制，給予創櫃板公司最直接資源，強化創新企業的成長動能。海神水下事業將於21日登錄創櫃板，創櫃板公司即達100家規模。

3月7日即將透過創櫃板辦理登錄前籌資的媽咪樂為其他類、已通過ISO9001認證的專業居家清潔服務公司，於國內設有5個直營服務據點，聘任近百位專職管家，自行開發訂閱制清潔管家服務APP及管家管理APP，提供客戶訂閱、簽約、付款一站式服務，以及對內進行管家及員工管理，並利用APP數據進行分析，優化客戶服務及營運效能，有效提升市場競爭力。

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櫃買中心表示，登錄中的100家創櫃板公司除了電子科技、生技醫療外，還包括文化創意、農林漁牧、電子商務及社會企業等特色產業，展現台灣多元的創新能量。

櫃買中心指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有24家公司轉公開發行，其中有20家已登錄興櫃，2家已上櫃。（編輯：郭無患）1120220