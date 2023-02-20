更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

長佳智能中籤率0.44% 抽中1張潛在獲利約6萬元

2023/2/20 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）長佳智能預計3月1日以新台幣57.6元掛牌上櫃，吸引投資人關注，統計2月15日至2月17日申購期間，總合格申購量48萬1248筆，中籤率0.44%，超額認購227.7倍。以今天興櫃均價118.37元計算，中籤者潛在獲利6.07萬元。

長佳智能最核心的業務是醫療人工智能，以電腦輔助醫師進行診斷的醫療器材（Computer-Aided Diagnosis Medical Device），擁有的「人體保健資訊資料集」，具有近300萬人長期追蹤的資料，內容從門診到住院，從藥物使用到影像，以及感冒到癌症或心血管疾病等都包含在內，可作為自行研發各類型產品的「原料」，並提供同業所需醫療數據分析。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長佳智能建立一系列自主研發基礎建設，結合大數據資料庫，使長佳智能可以快速開發多科別、多疾病的AI臨床應用，尤其應用在專長的腦神經、心血管與癌症等急重症，已獲10項台灣TFDA與6項美國FDA醫材上市許可，以及世界各國21項專利，客戶包括美國、法國、新加坡、香港、中國與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

長佳智能表示，據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI 市場複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1202億美元，也就是醫療AI的市場在未來7年內將會成長將近20倍。（編輯：林興盟）1120220

#長佳智能
#長佳
#台灣
長佳智能
生醫新兵長佳智能預計3月掛牌 2月上旬競拍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族