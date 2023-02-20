長佳智能中籤率0.44% 抽中1張潛在獲利約6萬元

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）長佳智能預計3月1日以新台幣57.6元掛牌上櫃，吸引投資人關注，統計2月15日至2月17日申購期間，總合格申購量48萬1248筆，中籤率0.44%，超額認購227.7倍。以今天興櫃均價118.37元計算，中籤者潛在獲利6.07萬元。

長佳智能最核心的業務是醫療人工智能，以電腦輔助醫師進行診斷的醫療器材（Computer-Aided Diagnosis Medical Device），擁有的「人體保健資訊資料集」，具有近300萬人長期追蹤的資料，內容從門診到住院，從藥物使用到影像，以及感冒到癌症或心血管疾病等都包含在內，可作為自行研發各類型產品的「原料」，並提供同業所需醫療數據分析。

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長佳智能建立一系列自主研發基礎建設，結合大數據資料庫，使長佳智能可以快速開發多科別、多疾病的AI臨床應用，尤其應用在專長的腦神經、心血管與癌症等急重症，已獲10項台灣TFDA與6項美國FDA醫材上市許可，以及世界各國21項專利，客戶包括美國、法國、新加坡、香港、中國與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

長佳智能表示，據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI 市場複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1202億美元，也就是醫療AI的市場在未來7年內將會成長將近20倍。（編輯：林興盟）1120220