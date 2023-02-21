金管會推綠色金融科技 防漂綠跨境試驗今年登場

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（中央社記者謝方娪台北21日電）面對2050淨零轉型政策目標，金管會今年將陸續推動「綠色金融科技」主題式活動。金管會指出，身為全球金融創新聯盟（GFIN）成員之一，將參與「防止漂綠」跨境試驗，歡迎業者積極響應。

金管會近年積極推動綠色金融及金融科技發展，根據金管會觀察，金融科技業者在助力綠色金融上具有極大潛力，尤其能以科技解決數據不足的痛點，並結合消費者需求、監理政策及相關合作網路創造新的應用領域。

金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會宣布，金管會今年將陸續推出「綠色金融科技」主題式活動，期望帶動台灣綠色金融科技生態系發展。

金管會「綠色金融科技」主題涵蓋範圍包括綠色支付和帳戶、綠色投資、ESG（環境、社會、公司治理）數據蒐集與分析、綠色保險科技、綠色放款、綠色數位資產與綠色監理科技等。

胡則華指出，綠色支付可協助消費者自動計算每次消費所產生的碳足跡，提供消費者量化的碳足跡概覽，讓消費者意識到自己對環境的影響，進而轉變為低碳消費型態；至於ESG數據蒐集與分析，則是利用人工智慧與機器學習蒐集與分析大量資訊，據以進行自動化ESG評級分析並協助產生永續報告書。

金管會近日將針對「綠色金融科技」主題推出的系列活動，包括舉辦台英綠色金融科技國際座談、參與全球金融創新聯盟（GFIN）跨境試驗2.0、提供資源鼓勵業者辦理綠色金融科技相關創新實驗、業務試辦及概念驗證（PoC）等。

GFIN是由70多個監理機關及跨國機構組成的國際組織，致力於支持能提升消費者權益的金融創新，今年GFIN舉辦的跨境試驗2.0將以「防止漂綠」為主題，鼓勵各國金融科技業者開發防範金融服務「漂綠」的監理科技或法遵科技解決方案。

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胡則華表示，金管會為GFIN成員，將與各國金融監理機關共同響應活動，歡迎台灣業者積極參與防漂綠跨境試驗。

她舉例，部分企業永續報告書會強調公司種了多少樹、吸收多少碳，但實際上企業可能在其他領域碳排更高，若要防止企業透過永續報告書漂綠，可思考應用科技搜尋永續報告書內容並進行比對，檢視企業提供的數據資料是否合乎事實、或和其他網站上的公開資訊是否有互相衝突之處。（編輯：林興盟）1120221