疫後動能強勢回歸 新天地餐飲終結連5年虧損

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（中央社記者江明晏台北22日電）受惠疫情陰霾逐漸消散，宴會補辦動能暴衝，新天地餐飲集團2022年稅後淨利0.23億元，每股盈餘0.35元，終結連5年虧損，激勵新天地股價今天飆漲停。

隨著國內疫情常態化，各項大型聚會活動恢復正常舉辦，近3年來遭逢疫情打亂婚宴與大型工商餐會，在2022年第4季強勢回歸，加上年底大型尾牙旺季助攻，新天地去年繳出亮眼成績，激勵今天股價飆上漲停25.9元。

新天地餐飲集團公布2022年第4季自結合併營收新台幣3.83億元，稅後淨利0.51億元，每股盈餘0.75元，不但創近2年高點，還逆轉前3季虧損，2022年自結合併營收9.77億元、年增46.25％，稅後淨利0.23億元，每股盈餘0.35元，終結連續5年虧損，創下自2017年來5年新高點。

新天地餐飲集團表示，於疫情期間持續加碼旗下各宴會品牌升級及展店，宴會總桌數達1400桌，台中「新天地宴會館」北區崇德館、東區旱溪館及梧棲創始館近2年斥資億元翻新宴會廳，彰化戶外婚宴場地「唯愛庭園」則斥資千萬，打造可容納250人的半戶外廳房，「萊特薇庭」進駐高雄南灣最新5星級酒店承億酒店，砸下2.5億元打造宴會廳，預計於第1季正式加入營運，為2023年新天地營收再添新動能。

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有鑑於於大型宴會館投資金額龐大，遭逢疫情衝擊大但回溫速度不如小型餐廳快，新天地於疫情期間籌組新團隊進軍中高價鐵板燒市場，開創連鎖餐飲品牌第2成長曲線。

新天地說明，樂葵法式鐵板燒首店位於台中市崇德路的新天地宴會館，自11月開幕以來每天滿座率皆達9成以上，營收、獲利雙雙高於預期，新天地趁勝追擊，預計在今年內再展兩2家新店，2023年可望再為新天地挹注營收。（編輯：郭無患）1120222