新台幣爆量貶破30.5元關卡 創近1個半月新低

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）地緣政治風險升溫，加上市場升息憂慮再起，利空籠罩之下，台灣股匯市今天同步下殺，台股下跌逾百點，新台幣兌美元則貶破30.5元關卡，收盤收在30.504元，貶值8.9分，創近1個半月新低紀錄。

俄烏戰爭即將屆滿周年，俄羅斯總統蒲亭21日針對烏克蘭問題向西方發出核戰警告，表示莫斯科可能恢復核武測試，地緣政治風險再次攀高，美股週二全面重挫。

此外，愈來愈多經濟數據支持美國聯準會持續升息，紛亂局勢使得熱錢加速撤離，亞洲股匯市也跟著走疲。

美股4大指數重挫之下，台股今天跟著重摔，一度大跌逾200點，盤中跌勢收斂，終場下挫144.23點，以15418.77點作收，15400點失而復得，跌破月線約15451點。

新台幣兌美元今天以30.46元開盤後，迅速摜破30.5元關卡，盤中最低觸及30.534元、重貶1.19角，終場以30.504元作收，創1個半月新低；台北及元太外匯市場總成交金額爆出近期大量，高達20.525億美元。

外匯交易員表示，外資今天匯出力道強勁，加上升息預期轉強，支持美元指數站穩104之上，加深新台幣貶值壓力；後續地緣政治緊張局勢是否緩解，以及美國相關經濟數據與聯準會動向都得持續關注。（編輯：張均懋）1120222