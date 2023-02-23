南茂首季拚提升稼動率 估第2季起營運逐季回升

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天表示，第1季優先考量提升稼動率，第1季業績可望觸底，今年營運動能估第2季起逐季回升，車用面板驅動晶片測試需求相對穩健。

南茂下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，鄭世杰指出，通膨陰影與終端需求不振，影響封測代工需求，預估今年資本支出規劃比過往更為審慎與保守，嚴格控管後續產能擴充，與客戶討論在代工價格上保留彈性，預估今年資本支出占整體營收比重約15%。

展望第1季營運，鄭世杰表示，第1季需求仍疲弱，加上客戶庫存調節以及工作天數較少因素，影響南茂第1季營收，提升稼動率為優先考量，車用面板驅動晶片測試需求相對穩健，南茂今年營運動能估第2季開始逐季回升，特定產品需求已逐漸回溫。

其中記憶體部分，鄭世杰表示，記憶體營運動能持續修正，較面板驅動晶片（DDIC）和混合訊號晶片產品回溫速度會落後一些；面板驅動晶片營運受工作天數減少影響，仍有小幅度修正，但車用面板需求穩健，有機發光二極體（OLED）需求逐漸回升。

法人問及上下半年營運表現，鄭世杰預估，今年下半年營運可較上半年佳，預估比重各約4成多和5成多。

關於各產品線庫存去化狀況，鄭世杰指出，驅動晶片庫存去化速度快，記憶體去化有改善，但幅度不大。

南茂去年第4季合併營收新台幣46.86億元，季減10.8%、年減31%，單季合併毛利率14.5%，季減1個百分點、年減11.5個百分點；去年第4季合併營業利益3.1億元，營益率6.6%，季減1個百分點、年減13.1個百分點。

南茂去年第4季稅後獲利約1.55億元，季減76.9%、年減89.1%，單季每股基本純益0.22元，低於去年第3季0.92元和去年同期1.95元。

鄭世杰指出，去年第4季主要受到景氣下行、終端需求雜音、客戶調節庫存等變數影響。

觀察各產品線稼動率，南茂指出，去年第4季測試稼動率降至53%，封裝稼動率降至46%，LCD驅動晶片稼動率約53%，金凸塊稼動率降至41%，整體稼動率跌破5成來到49%。

累計去年南茂合併營收235.17億元，年減14.2%，去年合併毛利率20.9%，年減5.6個百分點，去年合併營業利益32.17億元，營益率13.7%，年減6.6個百分點。

南茂去年稅後獲利33.72億元，年減33.3%，去年每股基本純益4.64元，低於2021年的6.96元。

南茂今天董事會通過擬盈餘分配現金股利每股2.3元，若以去年每股盈餘4.64元計算，現金配發率約49.5%。（編輯：張均懋）1120223