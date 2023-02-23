其祥-KY擬採反向三角合併私有化 預計6/26下櫃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）新加坡雞肉供應商其祥-KY今天（23日）停牌召開重大訊息記者會，宣布擬採取反向三角合併方式，進行私有化，公司預計6月26日下櫃。主要受到疫情衝擊，短期看不到明顯好轉訊號。

其祥表示，決議通過與Sin Chuan Resources公司及其子公司KS Ventures進行反向三角合併案，以其祥為存續公司，KS Ventures Limited為消滅公司，併購案完成後，其祥將成為Sin Chuan Resources100%持股子公司，未來公司將私有化並終止上櫃交易，以尋求更彈性的發展策略。

其祥為新加坡前3大雞肉供應商，主要業務為肉雞養殖、雞隻加工處理及各式雞肉製品買賣，主要養殖場設在馬來西亞，於新加坡加工處理後當地銷售。

Sin Chuan Resources股東為其祥董事長王建山及其祥其他主要股東，相關主要股東共持有其祥股權約68.24%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此次私有化，將以每股對價27元，成為Sin Chuan Resources100%持股的子公司，對照其祥昨天（22）收盤股價23.75元，溢價13.6%。預計於4月14日召開股東臨時會討論該合併案及相關議案，決議通過後，依相關規定向櫃檯中心申請股票終止上櫃及停止公開發行，合併案基準日暫定6月26日。

其祥指出，2020年以來疫情蔓延，全球國境封鎖、觀光消費銳減，加上氣候異常及俄烏戰爭大幅推升原物料價格，以致營運遭遇不小壓力，尤其馬來西亞政府為解決國內雞肉供給短缺所造成的雞價高漲問題，去年6月宣布禁止白肉雞出口，嚴重衝擊營運。全球政經局勢變化不穩定，短期仍看不到明顯改善訊號。（編輯：蘇志宗）1120223