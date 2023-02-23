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友達透過子公司達擎 擬收購明達醫最高30%股權

2023/2/23 22:03
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（中央社記者賴言曦台北23日電）友達今天發布重大訊息表示，董事會決議通過，透過子公司達擎公開收購明達醫學5%至30%股權，將以每股新台幣67元作為對價，公開收購明達醫已發行普通股，期待透過此股權收購案，共同深耕智慧醫療領域。

友達表示，此次股權收購，預定最高收購數量為明達醫普通股7283仟股 （約當明達醫已發行普通股股份總數30%），最低收購數量為1214仟股 （約當明達醫已發行普通股股份總數5%），公開收購期間為3月1日至4月10日；若收購股權比例達最低收購數量時，收購條件即告成就。

友達積極投入雙軸轉型，持續精進顯示技術附加價值（Go Premium），並深化垂直市場應用（Go Vertical）。子公司達擎專精教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與合作夥伴共同發展顯示器加值應用，並提供軟硬整合解決方案。

達擎在精準醫學、遠距醫療、個人化預防等數位化轉型趨勢下，發揮醫療影像的專業顯示技術優勢，聚焦智慧手術室、檢測與診斷及醫療資訊整合管理等領域，持續串連醫療生態圈合作夥伴，提供全方位智慧醫療解決方案。

明達醫為台灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機械、電子及軟體等技術能力，在品質系統認證累積相當經驗，目前已發展出全自動免散瞳眼底照相機等自有品牌產品，並行銷逾80個國家。

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友達董事長暨執行長彭双浪透過新聞稿表示，明達醫長期布局醫療領域，在眼科醫療診斷儀器的專業能力、通路資源、醫療器材製造等優勢；透過友達旗下達擎與明達醫的深化合作，期望發展具備高效率、高可靠度及精準影像的「眼科檢測診斷」解決方案，共同拓展醫療事業版圖。

明達醫董事長王威指出，達擎身為全球前2大專業醫療顯示面板的領導廠商，已在醫療專業顯示器積累深厚的研發量能；對於達擎與明達醫組成智慧醫療生態系，樂見其成，期待未來與達擎建立更緊密的夥伴關係。（編輯：張良知）1120223

#明達醫學
#友達
#達擎
友達
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