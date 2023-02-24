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龍德造船24日起公開申購 股價湧現買氣

2023/2/24 13:10
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（中央社記者賴言曦台北24日電）興櫃股龍德造船預計3月10日轉上市，今天起至3月2日進行公開申購，每股承銷價新台幣30元，以今天盤中高點92.9元計，若抽中1張相當於進帳6萬元。

龍德造船初次上市普通股股票承銷案採競價拍賣及公開申購方式辦理，公開申購1805張，今天起展開公開申購，每股承銷價30元。

龍德造船今天股價湧入買氣，盤中高點至92.9元，上漲1.96元，漲幅2.15%，與承銷價差為每股62.9元。

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龍德造船資本額9.8億元，除經營團隊外，主要股東包含勤益投控、國發基金等，另因去年新廠落成加入量產，推升動能，龍德造船去年累計營收38.32億元，年增70.71%。

截至2022年，龍德造船共打造565艘船舶艦艇，目前整體在手合約金額約100億元，其中60億至70億元尚未認列，預計在第2至6艘高效能艦艇（沱江艦）後續艦及其他船舶訂單陸續交船後認列。（編輯：潘羿菁）1120224

#龍德造船
#龍德
#國發基金
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