鴻海富智康再砸7.72億元 注資越南子公司

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海旗下富智康今天傍晚公告，全資附屬公司領賦向越南子公司Fushan Technology再次投資，金額約2510萬美元（約合新台幣7.72億元）。

富智康指出，此次投資作為Fushan長期投資用，包括營運資金及一般企業用途，計劃在3月3日前後生效。

富智康指出，Fushan主要業務包括手機設備及例如耳機、智慧音箱及麥克風等音訊設備的製造、加工和組裝。

富智康去年9月曾指出，越南廠區Fushan Technology已從事多元化產品應用，包括智慧音箱和物聯網模組等家用電器、功能及智慧型手機、車用配件、電動車、平板電腦等。

富智康同時公告去年自結營收約93.94億美元，較2021年85.82億美元成長9.45%，不過去年虧損預估約7300萬美元。

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富智康分析，主要是疫情不利影響，去年11月，富智康在中國北方地區的生產活動受到不利影響，去年12月中國政府解除嚴格的「動態清零」政策，也使富智康、客戶及供應商在中國營運不利。

富智康也指出，全球手機需求下跌、以及巨大利潤率下行壓力，加上美國升息導致利息開支大幅增加，另外應收貿易帳款預期信貸虧損撥備增加等因素，都是影響去年虧損的原因。（編輯：林興盟）1120224