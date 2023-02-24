1月M1B續降股市動能堪慮？央行：資金靈活移動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行今天公布1月金融概況，象徵資金活水的M1B年增率下探2.74%，創逾10年新低，且「死亡交叉」格局續航。不過央行官員表示，如今資金移動相當快速，定存也可以靈活運用，不宜解讀為資金動能縮減。

外界常以M1B、M2的年增率走勢評估市場資金動能，當M1B大於M2，一般會認為資金動能充沛，稱為「黃金交叉」；若M1B年增率低於M2，則被視為「死亡交叉」。

央行今天公布1月金融概況，受到放款與投資年增率下降影響，M1B及M2年增率分別下降為2.74%及6.67%，分別創下2012年9月以來以及2020年8月以來的新低。

不過對於M1B年增率持續向下穿破M2，央行官員表示，不宜就此解讀為「死亡交叉」、資金動能下滑。

「資金移動太方便了」，央行官員表示，現在很多交易透過線上進行，需要資金時，也可以馬上解約定存或是外匯存款，使用工具的便利性及環境都過去很不一樣，無論企業或個人，運用定存都比以前靈活。

也因此，央行官員表示，不會因為M1B年增率持續向下穿破M2，就解讀資金動能不佳或是死亡交叉。

央行官員接著表示，央行去年接連升息、利率走高，明顯可以看到民眾或企業把資金從活存移向定存的現象。（編輯：趙蔚蘭）1120224