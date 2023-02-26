彰濱填海造陸會議遭控黑箱？經部：無內定情事

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）媒體報導經濟部對於彰濱工業區填海造陸僅找特定廠商閉門會議，有黑箱作業之嫌，經濟部工業局今天澄清，該會議僅是找業者蒐集意見，並非內定，後續未來評選作業程序將邀請外部專家學者參與，並嚴格把關。

媒體報導，工業局於111年11月21日邀集特定公會及廠商召開「再生粒料應用於彰濱工業區填築規劃說明會議」，質疑是黑箱作業。

經濟部工業局今天發布新聞稿澄清上述會議是先邀集再生粒料產量較大、性質穩定的公會及業者進行徵詢及蒐集意見，並非內定。

再生粒料是由無機資源物經資源化處理產製而成的產品，性質與天然砂石相近，可替代天然資源應用於公共工程。日本及新加坡等先進國家多有使用，在海域方面已逐漸取代傳統抽砂造地工法，如日本東京灣、大阪灣等案例。

經濟部表示，為了因應國際趨勢與國家政策，工業局擇定原以抽砂造地的彰濱工業區，試行推動再生粒料應用於港區填築，藉此兼顧環保、減碳及工程品質，達成愛護地球、妥善利用資源的目標。

經濟部接著指出，應用再生粒料填築於彰濱工業區的區位租售細節尚未決定，為了蒐集業者參與的意願及意見，工業局先透過鋼鐵公會及造紙公會進行轄下會員廠商參與意願調查，並於111年11月21日邀集再生粒料產量較大、性質穩定的公會及業者召開「再生粒料應用於彰濱工業區填築規劃說明會議」參與討論，主要是蒐集廠商意見。

經濟部強調，應用再生粒料填築於彰濱工業區的區位租售規劃內容定案後，將依工業區土地公告租售作業程序，辦理彰濱工業區填築區位的租售公告，公告前會再邀集鋼鐵業、造紙業、資源再生產業與相關公會及業者徵詢產業意見，未來評選作業程序也將邀請外部專家學者參與，依公開、公平、公正方式辦理，並嚴格審視把關三階段程序，兼顧環保減碳及資源循環。

經濟部補充說明，為了加速推動北中南各港區工程發展及促進再生粒料穩定循環利用，減少天然資源使用及降低環境衝擊，規劃再生粒料長期穩定去處，行政院於111年9月核定「推動再生粒料應用於港區填築工程綱要計畫」，工業局依據綱要計畫分工，擇定產量較大的再生粒料，如轉爐石及電爐碴、混燒灰碴、一般事廢焚化灰碴所產製的再生粒料等，依照造地填築作業程序三階段方式逐步務實展開對應工作。

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行政院環境保護署則參考日本碴類資源化產品的管制精神及保護環境的特性，已訂定「再生粒料環境用途溶出程序（NIEA R222）」標準，且再生粒料應用於港區填築作業前，應依行政院於110年6月核定「再生粒料應用於港區造地填築作業程序」進行實驗室試驗、現地填築試驗、環差評估等三階段工作，以避免填築過程造成環境衝擊。

實驗室試驗項目包括重金屬溶出等環境試驗，符合標準才可進行現地試驗；而現地填築試驗前，則須依規定辦理相關環評程序，待環評程序核定後，在現地填築試驗過程也必須再進行環境監測。（編輯：楊凱翔）1120226