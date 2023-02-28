經部研擬白皮書 太陽光電用地需求納入國土規劃架構

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（中央社記者謝方娪台北28日電）面對淨零碳排趨勢，台灣努力發展再生能源。經濟部今天透露，隨國土計畫法施行，能源局正研擬太陽光電能源用地白皮書，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下，以利與其他用地調和。

有媒體報導，非核家園政策引發各界憂心供電穩定性，更因祭出高利揠苗助長、發展再生能源，讓門檻較低的太陽光電弊病叢生。經濟部能源局今天發布新聞稿澄清，報導中有諸多謬誤及誤解。

經濟部表示，台灣推動光電，除了採取屋頂型設置目標外，地面型光電也以閒置土地活化或複合式利用方式推動，提高土地利用效益。另隨國土計畫法施行，經濟部透露，能源局正研擬太陽光電能源用地白皮書，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下，以利與其他用地調和。

經濟部並列舉7大說明，第一，媒體提到因土地利用效益提高，導致部分土地掮客剝削地主權益等爭議，中央政府為此已主動劃設公告專區，減少地主與土地掮客的資訊落差、減少土地掮客參與空間。

第二，針對光電利益吸引各方勢力介入，廠商遭強索回饋金一事，經濟部與法務部已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，並與7個地檢署建立聯繫平台，目前已有業者提供資訊、能源局提送聯繫平台的案例。

第三，針對業者透過人脈要求台電拉線省去成本一事，經濟部說明，台電目前已明確規範相關輸配電線路設置及工程費用，並無透過人脈要求省拉線成本問題。

第四，媒體提到漁電共生造成養殖面積減少，經濟部表示，因漁村人口高齡化，推動漁電共生可引導廢棄魚塭重返養殖，以七股日運案場為例，其原為廢棄魚塭，業者土地整合後可增加養殖面積。

第五，若有魚塭被非法傾倒事業廢棄物，經濟部強調，一旦被發現將嚴加查辦，違反者除依法辦理外，最嚴重可撤銷光電設置許可。

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第六，針對光電是否造成區域氣溫飆升，經濟部指出，太陽光電設置是將光能轉為電能，可帶走當地太陽光能、幫助夏天區域降溫，因此政府鼓勵校園風雨球場及屋頂光電建置，改善校園環境。

第七，針對太陽光電影響候鳥棲息，經濟部表示，目前漁電共生案場經環社檢核，自規劃設計階段即考慮候鳥棲息、覓食特性，以生態環境與養殖效益影響最小的施工方式與工期進行規劃設計，以達光電與環境共存共榮。（編輯：林興盟）1120228