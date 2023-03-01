美眾院法案挺台入IMF 楊金龍：前提必須是聯合國會員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北1日電）美眾院金融委員會通過3項挺台法案，並呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。中央銀行總裁楊金龍今天表示，央行與IMF淵源頗深，成立初期業務由IMF官員協助制訂，如果能夠加入IMF，不只是利大於弊，而且還都是利，但參與IMF的先決條件是必須為聯合國會員。

隨著中國對台脅迫日益嚴峻，國際對台灣安全的關切也隨之增加。美國聯邦眾議院金融委員會通過3項與台相關法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖並確保台灣國際參與。

其中「不歧視台灣法案」呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，部分立委聚焦央行對於挺台法案支持台灣加入IMF的看法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊金龍表示，參與IMF的先決條件是必須為聯合國會員，美國挺台法案能不能突破這個條件是很大關鍵；至於台灣要怎麼做，牽涉外交問題，必須國家整體來看待，央行比較沒有著力點，但央行會很積極。

楊金龍補充，央行外匯局設有國際組織科，並持續關注相關議題，如果未來台灣能夠加入IMF當然是利大於弊，而且「都是利」；其實央行與IMF淵源頗深，現行中央銀行法的經營目標包括金融穩定及健全銀行業務，就是央行成立初期，由IMF官員協助制訂。（編輯：林淑媛）1120301