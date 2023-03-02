印度工業聯合會南部大會 貿協促台印深化合作

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度工業聯合會日前舉辦「揭密南印度-全球聯繫會議」，外貿協會駐清奈辦事處主任施育龍介紹台灣優勢產業，並邀請南印度企業家深化與台灣的商業合作。

這場會議於2月28日在南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的孔巴托（Coimbatore）舉行，南印度企業領袖與東亞國家如日本、韓國、新加坡等國的總領事及外交使節，探討雙邊合作商機，以及在韌性供應鏈上的可能合作。

施育龍受邀出席，他說歷經疫情後的全球貿易，正從集中的長鏈供應轉變到為求各國自主產業而發展的短鏈供應，世界上最懂代工、最懂運籌的台灣企業，是印度的最佳選擇。

他指出，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，快速組件口罩及防護衣等國家隊，穩定自身防疫量能並幫助需要的國家，證明了台灣是能彈性有效因應國際變局的經濟體。

施育龍並說，台灣擁有龐大高效且敏捷的中小企業，是印度業者發展自身品牌最可靠且忠誠的夥伴，世界上沒有比台灣更適合合作的商業夥伴，可協助印度企業成為市場冠軍。

孔巴托是印度南部紡織及機械製造重鎮。外貿協會駐清奈辦事處稱，這次大會在孔巴托辦理，揭示了印度二線城市對於吸引外資同樣躍躍欲試，且也確實陸續吸引外資的目光。

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外貿協會駐清奈辦事處指出，印度經濟成長的動能來自各國企業的參與，東亞國家如日本、韓國、新加坡等，一向與印度關係密切，並且長期位居前十，而台灣對印度的產業投資及貿易在過去2至3年間也快速的增溫。

另一方面，南印度目前是台灣電子產業的主要聚集地，包括鴻海、和碩、台達電等大廠，同時也是全球關注蘋果手機的產能是否能從中國大陸順利移轉的關鍵地區，外貿協會希望印度企業家正視與台灣深化合作的可能性。（編輯：張芷瑄）1120302