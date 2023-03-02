與Vedanta聯盟 群創：看好印度角色吃重掌握新出海口

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（中央社記者潘智義台北2日電）群創與印度Vedanta策略聯盟，總經理楊柱祥指出，印度人口紅利巨大，有14億人口，約等同3億家庭，潛力相當大，只是目前印度中產階級尚未發揮購買力，看好在地緣政治衝突下，印度將扮演重要角色，群創盼透過技轉策略，掌握新的出海口。

群創總經理楊柱祥今天在線上法人說明會表示，繼32吋以下電視面板價格反彈之後，40、50吋也在近期反彈，85吋大尺寸電視面板可望在3月或4月反彈。

楊柱祥強調，目前面板供應端未盲目增產，且市場有需求，因電視面板價格已在谷底，客戶也了解面板廠在沒賺錢情況下出貨，但因擔心去年供過於求情況重演，即便有需求不願大量追加訂單。

不過，他說，春江水暖鴨先知，電競面板價格率先走揚。

對於印度8.5代廠未來量產後，是否可能又帶來面板供過於求壓力，以及群創與印度Vedanta的合作關係，究竟是群創主導生產，還是群創只提供技術，由Vedanta完全負責印度8.5代廠。楊柱祥坦言，因印度設廠需當地政府核准後，細節才能定案，到時才能對外說明。

他表示，面板庫存透過面板廠積極控管生產，已於2022年底來到相對低位，各世代面板廠稼動率均下降，面板供需趨於平衡，現階段就是等待俄烏戰爭結束，通膨趨緩後需求恢復。

受惠電動車趨勢，群創車用子公司CarUX在高階大型車用面板市場營收持續成長，2022年第4季營收占整體營收比重已逾2成，較2021年第4季的7.9%大增，同時2022全年營收年成長58%，2020至2022年複合成長30%。

群創解釋，CarUX將持續尋找車用市場的策略合作夥伴，在車艙娛樂、自駕導航、或是充電樁資訊顯示系統，期能提供客戶完整的車用解決方案。

群創光電統計，2022年第4季稅後淨損新台幣124億元，基本每股損失1.3元；2022年全年稅後淨損為279億元，基本每股損失2.76元。（編輯：張均懋）1120302