國內外航空公司都是客戶 長榮航太樂觀看成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

看準後市商機，長榮航太擬在14日上市，圖為長榮航太位於桃園市大園區的飛機維修機棚。中央社記者賴言曦攝 112年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北2日電）隨著跨國旅遊復甦，帶動飛機維修需求，目前長榮航太客戶除了長榮航空外，也包含奧地利航空等外籍航空公司，經營團隊預估，隨著客戶機隊逐漸增加，有望帶動公司營運成長。

長榮航太預計3月14日上市，今天開始公開申購、8日為公開抽籤日，申購股數為3700千股，公開申購價格為新台幣68元，若以今天收盤價94.1元計算，抽中一張可望賺到2.61萬元。

長榮航太2022年維修業務占營業比例8成，目前共有4座飛機棚廠，可同時進行9架廣體機及3架窄體機的維修作業。

長榮航太主要客戶除了長榮航空以外，旗下客戶還包含外國籍航空，副總經理張健恒今天受訪舉例說明，奧地利航空雖然沒有台灣航線，但由於是長榮航太客戶，會特地空機飛來維修，旗下波音系列機隊皆由長榮航太負責維修。

隨著國際航空產業逐漸復甦，長榮航太看好維修業務前景，張健恒指出，預估隨著客戶機隊逐漸成長，帶動長榮航太營運上升。

人才布局方面，長榮航太維修總經理郭勝義指出，目前公司旗下有2700名員工，其中，可負責中期檢查（C check）以上的資深人員有1500名，未來也會持續召募人才。（編輯：楊凱翔）1120302