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去年無人繼承遺產繳庫4.58億、單筆2.8億元 雙創高

2023/3/2 18:18（3/2 18:53 更新）
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財政部統計，2022年無人繼承遺產繳庫有55案、合計新台幣4億5831萬元，其中單筆最高為2億8801萬餘元，兩金額皆創統計以來新高。（中央社檔案照片）
財政部統計，2022年無人繼承遺產繳庫有55案、合計新台幣4億5831萬元，其中單筆最高為2億8801萬餘元，兩金額皆創統計以來新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北2日電）民眾去世後遺產無人繼承，清償債務後若有剩餘，依法將歸屬國庫；財政部統計，2022年有55案、合計新台幣4億5831萬元，其中單筆最高為2億8801萬餘元，兩金額皆創統計以來新高。

民法規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，若有剩餘，歸屬國庫，其中現金部分解繳國庫、非現金部分移交財政部國產署；實務上會由法院選任遺產管理人，如律師、地政士、會計師等代為處理。

財政部國庫署今天發布統計，2022年無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫有55件，金額達4億5831萬2772元；其中單筆最高金額為2億8801萬餘元，全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

國庫署統計，近10年無人承認的繼承遺產現金繳庫，金額共計14億4990萬餘元，以2022年4億5831萬餘元最多，其次為2017年的2億4132萬餘元，2013年的2億2348萬餘元紀錄。

2022年無人繼承遺產繳庫最大筆金額達2億8801萬餘元，同創歷年新高。國庫署官員表示，未收到此案相關資料，因此不太了解內容與細節。（編輯：楊蘭軒）1120302

#財政部國庫署
#財政部國產署
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