促產業創新研發 經部SBIR累計補助中小企業133億元
2023/3/2 20:23
（中央社記者劉千綾台北2日電）經濟部中小企業處今天審議通過21項補助，並帶動廠商投入研發經費近新台幣2900萬元；據經濟部統計，補助計畫推動至今，政府補助金額逾133.2億元，有助鼓勵廠商研發創新並提升產業競爭力。
經濟部中小企業處今天透過新聞稿表示，召開「小型企業創新研發計畫（SBIR）」第452、453次指導會議，審議通過21項中小企業所提創新技術/服務研發計畫的研發經費部份補助，其中包括電子領域1項、民生領域5項、機械領域5項、資通領域2項、生技領域1項、服務文創領域7項。
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經濟部指出，審議通過的計畫帶動受補助廠商投入研發經費逾2849.4萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進人才培育及能力累積。
SBIR計畫自民國88年2月開始推動至今，累計通過執行8806件創新研發計畫，政府補助金額逾133.2億元，並帶動中小企業投入研發經費約近246億6013萬元。經濟部表示，計畫有助提升國內中小企業競爭力、協助傳統產業轉型，並透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣未來經濟發展。（編輯：潘羿菁）1120302
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