智冠王俊博：強化集團一站式服務 拚海外落地應用

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）智冠集團董事長王俊博表示，今年將逐步強化集團一站式服務前進海外落地應用，透過台灣成功經驗開啟全球合作紮根海外，包含香港、馬來西亞及東南亞地區都是未來的重點開拓方向，建構全新發展引擎。

智冠集團今天舉辦媒體交流，攜手中華網龍、遊戲新幹線、藍新科技、一帆數位、智凡迪、智雲科技等子公司事業群，發表對數位產業的發展期許，王俊博在活動上特別化身列車長，帶領團隊啟動一站式服務列車，宣示前進海外、躍向新程。旗下金融科技業務藍新科技則預計2年內IPO。

王俊博表示，智冠深耕遊戲產業多年，已經建立成熟且全面的整合式服務，不僅是遊戲產業的一條龍布局，更一路延伸至網路行銷廣告、金融科技等不同的事業領域，透過三大事業群的完整布局，打造多角化的營運模式，深化對客戶及消費大眾的服務連結，經過這些年各團隊的努力耕耘，逐步奠定營運利基。

他指出，面對全球化挑戰，接下來的目標，就是要以台灣的成功經驗紮根海外，這幾年東南亞網路服務需求成長快速，包含香港、馬來西亞及東南亞地區都是公司未來的重點開拓方向，要將集團旗下MyCard整合行銷、IP研發、代理營運、社群客服、金融支付、網路廣告、雲端服務等業務版圖推進海外，全力接軌國際市場。

智冠旗下第三方支付公司藍新科技目前金流客戶數約30萬個，在去年已邁入損益兩平，去年線上代收付的金額達新台幣800億元，目標2023年預期達到900億元，線下的據點預期將進一步突破1000台，規劃2023年上半年公開發行，兩年內完成IPO的目標。

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旗下遊戲研發公司中華網龍將一改過去獨立自主開發為主，更主動找合適的廠商，以更靈活的合作方式合作，非單純授權，拓展多元產品線，強化IP價值。此外，網龍也會不斷關注最新網路技術與發展趨勢，探索數位娛樂領域的創新應用。

另外，旗下致力發展雲端資訊解決方案的智雲科技，十多年IDC整合技術，提供Microsoft Azure、Amazon、Google、騰訊、阿里、華為等多樣雲端平台可任意搭配，為客製化雲端解決方案。（編輯：潘羿菁）1120302