龍德造船人氣旺 申購單逾75萬張

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（中央社記者賴言曦台北2日電）興櫃股龍德造船公開申購2日結束，由於潛在獲利空間逾新台幣6萬元，申購期間吸引超過75.15萬張申購單，總計凍資225.4億元。

龍德造船預計3月10日掛牌上市，2月24日至3月2日為公開申購期間，若以每股承銷價30元、今天收盤價93.4元計，抽中1張可望進帳6.34萬元，吸引不少股民參與公開申購。

若以龍德造船釋出的1805張申購股數計算，在未扣除不合格單情況下，中籤率只有0.24%。

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龍德造船資本額9.8億元，除經營團隊外，主要股東包含勤益投控、國發基金等，因2022年新廠落成加入量產，推升動能，當年度累計營收38.32億元，年增70.71%；今年1月營收5.87億元、年增282.1%。

截至2022年，龍德造船共打造565艘船舶艦艇，目前整體在手合約金額約100億元，其中60億至70億元尚未認列，預計在第2至6艘高效能艦艇（沱江艦）後續艦及其他船舶訂單陸續交船後認列。（編輯：楊凱翔）1120302