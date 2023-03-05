長榮航太維修人才養成 從菜鳥到獨當一面要8年

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長榮航太表示，客機通常2個月會做一個短期檢查（A check），2到3年會做一次中期檢查（C check），4到5年做一次長期檢查（D check）。圖為正在進行維修的ATR客機。中央社記者賴言曦攝 112年3月5日

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（中央社記者賴言曦台北5日電）各國防疫鬆綁帶動跨境旅遊復甦，也重啟飛機維修需求。全球前10大飛機維修公司長榮航太3月中旬將掛牌上市，設有與波音相同模擬設備的訓練中心近期難得公開，經營團隊指出，至少要8年才能培養1名能掌握所有飛機維修狀況的資深人員。

長榮航太2022年維修業務占營業比重達8成，維修廠區位於桃園機場南側，占地面積約1.04萬平方公尺，目前共有4座飛機棚廠，可同時進行9架廣體機及3架窄體機的維修作業。

長榮航太過去常遭遇員工被科技業挖角的情況，但隨著科技業景氣轉弱，人力緊缺情況緩解。長榮航太維修事業體總經理郭勝義指出，目前旗下約有2700名員工，其中有1500人是可以做中期檢查（C check）以上的資深維修人員。

談到何謂飛機檢修的中期檢查，郭勝義說明，除了平常起降前的維修保養外，客機維修大致分為3類，包括短期檢查（A check），大概2個月做1次，約1天完工；中期檢查約2到3年做1次，約半個月完成；長期檢查（D check）則是4到5年做1次，最長約1個月完成維修。

由於維修飛機需要大量經驗累積，長榮航太斥資數百萬美元，引進與波音相同的模擬訓練系統。內部主管說，飛機維修人員從入門到可以獨當一面掌握所有狀況，「最快要8年」，而且除了訓練，還得考過相關執照，才能取得維修飛機的資格。

另外，長榮航太也建立落實安全檢查的小組制度。長榮航太副總經理張健恒說，維修團隊通常是5人1組，收工前會互相檢查各自配置的工具，「如果少了一樣，就沒人能下班，把飛機翻過一遍都要將工具找出來。」

擁有完整、嚴謹的維修品質，使長榮航太客戶遍及海內外。除了同集團的長榮航空外，連歐洲、日籍航空公司都是客戶。張健恒說，以奧地利航空為例，雖然沒有飛台灣航線，但現在會特地空機飛來維修；目前奧地利航空旗下波音系列機隊，都是由長榮航太負責維修。

隨著跨國旅遊逐漸復甦，波音公司商用飛機集團指出，全球機隊未來20年將成長1倍，亞太地區約需6250架新機，其中，東北亞約有1345架；長榮航太評估，隨著客戶機隊逐漸成長，有望支撐公司營運動能。

法人認為，長榮航太下階段MRO（維護、維修和營運）營收成長動能，端看桃園第3航廈完工時程而定。目前政府規劃第3航廈，將於2024年到2026年分階段完工。（編輯：張良知、楊凱翔）1120305

長榮航太表示，目前旗下約有2700名員工，其中有1500人是可以進行較繁複維修工作的資深人員。圖為長榮航太飛機維修人員正在進行客機修繕工作。中央社記者賴言曦攝 112年3月5日