期交所：7月推NDF集中結算 年底推期權客製化契約

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台灣期貨交易所致贈900箱鳳梨釋迦給台北市聯合醫院中興院區，感謝第一線醫護人員承擔醫療重責，中興院區7日上午致贈感謝狀給期交所董事長吳自心（右）。 中央社記者鍾榮峰攝 112年3月7日

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，上半年在國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可將有更多進展，預計7月將推出客戶端及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算業務，預估今年底先推出一檔期權客製化契約。

期交所致贈台北市聯合醫院中興院區900箱鳳梨釋迦、約5400公斤給醫護人員，感謝第一線人員犧牲奉獻承擔COVID-19疫情期間醫療重責，今天上午中興院區舉行捐贈儀式，並致贈感謝狀給期交所董事長吳自心。

吳自心會後接受媒體短暫採訪表示，期交所近年持續採購鳳梨釋迦力挺台灣農業，此次致贈鳳梨釋迦給中興院區，感謝醫護團隊守護台灣，成為民眾堅實的防疫力量。

媒體提問對目前期貨市場發展看法，吳自心表示，目前為止期貨市場與去年同期相比波動度不大，成交量不如去年同期亮麗，不過「現在看還不準」，要看全年經濟狀況，也需觀察地緣政治、升息、俄烏戰爭等變數。

在新商品開發，吳自心透露，期交所上半年在國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可將有更多進展，預計7月將推出客戶端及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算業務，下半年也會推出更多新商品，讓交易人有更多選擇。

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吳自心表示，下半年新商品以客製化為主，包括規劃期權客製化契約，需要開發新平台，預估今年底先推出一檔，明年再推出更多相關新商品，讓期貨市場更豐富。

吳自心指出，期交所持續研發及改革商品及制度，打造高效率、低成本且公平、公正、公開的交易環境，吸引各類交易人參與台灣期貨市場交易，也秉持社會永續、企業永續原則，善盡企業社會責任。（編輯：翟思嘉）1120307