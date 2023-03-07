財部新人事 吳蓮英接台北國稅局長、樓美鐘掌中區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北7日電）財政部賦稅署最新一波人事案今天出爐，台北國稅局長宋秀玲升任賦稅署署長後遺缺，由中區國稅局長吳蓮英調任；同時，賦稅署副署長樓美鐘升任中區國稅局長。五區國稅局「五朵花」人事調動暫告一段落。

財政部表示，台北國稅局與中區國稅局首長交接典禮將於3月8日舉行，由督導賦稅的財政部次長李慶華主持。

宋秀玲日前升任賦稅署長後，牽動賦稅體系人事異動。財政部今天宣布，台北國稅局長遺缺由吳蓮英調任。吳蓮英擁有國立政治大學財稅學系學士、美國波士頓學院財務管理碩士學位，從賦稅署基層做起，也曾任賦稅署副署長、台中市政府地方稅務局長等職。

吳蓮英所遺中區國稅局長職缺，由賦稅署副署長樓美鐘升任。樓美鐘畢業於逢甲大學財稅學系，曾任南區國稅局副局長、財政資訊中心副主任、財政人員訓練所所長等職。

新人事底定後，意味財政部賦稅體系高層依然是女力當道，包含李慶華、宋秀玲、吳蓮英、北區國稅局長蔡碧珍、樓美鐘、南區國稅局長盧貞秀，以及高雄國稅局長李怡慧 。（編輯：林淑媛）1120307