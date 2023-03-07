台塑四寶2月營收回溫 台塑化年月雙增

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（中央社記者賴言曦台北7日電）受惠下游客戶農曆春節後復工、補庫存等需求，台塑4大公司2月營收皆較1月成長，四寶2月營收合計約新台幣1307.12億元、月增7.8%、年減0.6%；其中，台塑化是唯一年、月雙成長的公司。

台塑2月合併營收176.88億元、月增22.8%、年減14.1%。台塑說明，春節後中國下游加工廠陸續復工，石化產品需求增加，且3月即將進入塑料傳統旺季，客戶備料意願轉強，因此今年2月各主要產品銷售量比1月多7.3萬噸。

南亞2月合併營收218.42億元、月增7.7%、年減26.8%。南亞說明，農曆春節後下游產業復工，雖然2月因為連假緣故工作天數較少，但在COVID-19疫情趨緩及市場對通膨，升息的擔憂逐漸減輕，使消費需求回升，客戶春節後積極回補庫存，增加各類產品銷售量。

台化2月合併營收280.17億元、月增9.5%、年減2.4%。台化表示，2月受客戶陸續復車、補貨生產帶動，台化售量成長9.4億元、台化寧波增加7.6億元。

售價方面，台化指出，下游春節後雖陸續復工，但經濟不確定性仍高，影響產品行情震盪築底，不過SM（苯乙烯）、酚酮及塑膠產品在成本支撐或業界減產下，售價仍微幅上漲。

台塑石化2月營收631.64億元、月增3.7%、年增20.7%。台塑化表示，煉油事業部分，2月杜拜原油每桶均價比1月多1.7美元，但受外銷產業價差縮減影響，2月產品每桶平均售價比1月跌0.1美元，不過受外銷油品船期影響，2月產品總銷售量1512.5萬桶，比1月的1436.6萬桶多75.9萬桶。

烯烴事業部分，台塑化指出，乙烯因市場農曆年後回補庫存，平均每噸售價增加52美元；丙烯受液化石油氣價格大漲激勵，每噸平均售價增加69美元；丁二烯因下游需求強勁，每噸平均售價增加242美元；裂解汽油平均售價增加每噸45美元；全產品每噸平均售價比1月成長 60美元。 （編輯：趙蔚蘭）1120307