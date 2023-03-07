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資訊消費產品拖累 聯強2月營收探2年低點

2023/3/7 18:37
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（中央社記者吳家豪台北7日電）3C通路商聯強受到資訊消費產品表現疲弱拖累，今天公布2月合併營收約新台幣261億元，月減7.13%，年減1.5%，為近2年來單月新低。

累計今年前2個月聯強合併營收約541億元，較去年同期減少9.84%。

聯強發布新聞稿指出，在市場各項不利因素的影響，市場氛圍持續保守，終端消費信心疲軟，資訊消費產品2月營收為74億元，年減27%。其餘產品則呈現成長態勢，商用加值、半導體2月營收均年增超過1成，通訊產品年增36%。

另外，電子零組件代理商安馳科技今天公布2022全年財報，合併營收64億元、稅後淨利3.7億元皆創歷史新高，分別年增2%及24.6%；每股盈餘為5.65元。

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安馳董事會也通過2022年度盈餘分配案，將配發每股4.1元現金股利。以安馳今天收盤參考價58.4元計算，現金殖利率達7%。

展望2023年，安馳表示，以目前客戶訂單狀況來看，自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品的出貨量維持穩定成長，並適時調整產品組合，提升雲端邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）、5G傳輸等3大主流新興應用的市占率，維持2023年營運成長動能。（編輯：林興盟）1120307

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