偉詮電今年業績估逐季攀升 營運拚重回成長

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（中央社記者張建中新竹8日電）IC設計廠偉詮電總經理林崇燾今天表示，今年上半年營運以去化庫存為重點，期望業績能逐季回升，全年重回成長軌道。

偉詮電下午受邀參加券商舉辦的線上法人說明會，林崇燾說，去年8月斥資新台幣11.2億元收購馬達控制晶片廠陞達科51%股權，並將陞達科業績納入合併營收，是偉詮電營運重要里程碑。

林崇燾表示，陞達科近期營運受到伺服器市場需求趨緩影響，不過，修正時間應不會太長，希望今年3月需求可望開始逐月回溫。

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今年除可認列陞達科整年度業績，林崇燾說，客戶在庫存調整後，備貨需求可望升溫；此外，USB PD 3.1及馬達控制晶片新產品效益也將逐步顯現，期望今年業績能夠逐季回升，全年重回成長軌道。

偉詮電財務長郭幸容表示，去年底存貨金額降至新台幣15.9億元，季減1.67億元，隨著營收攀升，進貨減少，預期今年第1季庫存可望進一步降低，6月應可回歸比較安全水位，第3季進一步回復至正常水準。（編輯：楊蘭軒）1120308