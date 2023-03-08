台機械2月出口值年減18.7% 對美中市場均下滑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台灣機械工業同業公會今天下午公布2月台灣機械設備進出口統計速報，2月機械出口值21.27億美元，較去年同期26.17億美元減少18.7%，也較1月22.62億美元減少6%。若以新台幣計算2月出口值約642.23億元，較去年同期減少11.8%。

機械公會分析，受全球經濟景氣持續放緩影響，2月台灣整體出口較去年同期負成長17.1%。在機械設備產業部分，主要出口貨品僅檢量測設備較去年同期微幅成長。

觀察主要市場，機械公會表示，2月份對美國與中國大陸出口均呈現下滑，尤其對中國大陸出口持續減少，2月出口較去年同期負成長23.2%，金額5.35億美元；2月對美國出口也較去年同期下滑28.8%，金額5億美元。

在工具機產業，機械公會指出，2月工具機出口金額1.68億美元，較去年同期減少26.9%，檢量測設備與電子設備仍是台灣機械出口前兩大，主要是半導體產業戰略地位重要，相關電子產品逐漸完成去庫存化。

公會表示，雖然目前全球經濟景氣不明，但相對其他機械設備而言，電子設備需求仍較穩定，回升情況較明顯。

累計今年前2月台灣機械出口值43.89億美元，較去年同期減少22%，若以新台幣計價約1334.35億元，較去年同期減少14.5%。

若從市場來看，今年前2月台灣機械出口國前3大分別是美國（11.17億美元/占比25.4%）、中國大陸（9.44億美元/占比21.5%）、日本（3.53億美元/占比8.1%）。

機械公會指出，去年下半年全球需求放緩、訂單下滑，由於機械設備自接單至實際出口大約有3個月以上的遞延，因此今年第1季機械設備出口值明顯減少。（編輯：翟思嘉）1120308