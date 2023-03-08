緯創2月營收月增逾1成 看好筆電3月出貨
2023/3/8 21:05
（中央社記者吳家豪台北8日電）筆電代工廠緯創今天公布2月合併營收約新台幣620.67億元，月增12.92%，年減3.97%；累計今年前2個月合併營收1170.34億元，較去年同期減少11.06%。
緯創2月筆記型電腦出貨120萬台，月增10萬台；桌上型電腦2月出貨50萬台，月減10萬台；顯示器2月出貨75萬台，月減5萬台。
緯創告訴中央社記者，3月受惠於季底效應，筆電和桌上型電腦出貨有望月增雙位數百分比，顯示器出貨將持平；預期今年第2季起整體出貨將逐季成長，下半年需求將優於上半年。
此外，高雄市衛生局號召各衛生所及市立醫院，打造南台灣ESG（環境保護、社會責任、公司治理）健康幸福企業聯盟，藉由緯創旗下緯創醫學Health365數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型。
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緯創發布新聞稿說明，Health 365持續優化健康照護服務，推出新功能「健走地圖」，讓企業員工利用辦公大樓或鄰近公園場所，即可參與運動健身活動；「關卡集點」可取代紙本，兌換活動紀念品與健康商品；「我的餐盤」提供飲食紀錄，為個人規劃專屬均衡飲食計畫。
緯創醫學科技董事長黃俊東表示，緯創資通集團長期投入高雄地方發展，希望藉由Health365的推廣，照顧更多民眾。（編輯：楊凱翔）1120308
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