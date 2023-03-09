碳化矽元件今年產值估升至22.8億美元 年增41.4%

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（中央社記者張建中新竹9日電）市調機構集邦科技看好碳化矽（SiC）市場前景，預期隨著安森美（onsemi）和英飛凌（Infineon）等廠商與汽車及能源業者合作案明朗化，將帶動2023年碳化矽功率元件市場產值躍升至22.8億美元，年增41.4%。

集邦科技今天發布新聞稿表示，碳化矽元件適合高壓、大電流的應用場景，能進一步提升電動車與再生能源設備系統效率。第3類半導體以碳化矽為大宗，占總產值比重達80%。

集邦科技指出，電動車與再生能源是碳化矽元件兩大應用領域，2022年產值分別為10.9億及2.1億美元，所占比重約67.4%及13.1%。

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集邦科技指出，安森美除與大眾汽車簽署戰略協議，提供主逆變器功率模組，也與Ampt合作，提供碳化矽金氧半場效電晶體（MOSFET）；英飛凌則切入台達電的雙向逆變器及布魯姆能源（Bloom Energy）的燃料電池和電解系統。

隨著安森美等廠商逐步擴大與汽車及能源業者合作，集邦科技預期，2023年碳化矽元件市場產值可望達22.8億美元，成長41.4%，2026年規模將上看53.3億美元。（編輯：楊凱翔）1120309