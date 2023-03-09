財部召集公股行庫開會 聚焦資安房市議題

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天召集公股行庫高層開會，由財政部長莊翠雲主持，台灣金控董事長沈榮津、合庫金控董事長雷仲達、兆豐金控董事長張兆順等親自出席。與會人士指出，會議聚焦資安、房地產、普發現金ATM準備等議題。

公股行庫董事長、總經理今天下午赴財政部開會，與會人士表示，莊翠雲指示，公股銀行普發現金ATM要準備就緒。

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資安議題近期備受矚目，與會人士指出，會中也有觸及這一議題，談到「紅隊演練」（Red Teaming），也就是以真實方式、不限定組織標的與攻擊手法，在有限時間內，由網際網路進行攻擊測試，發現可被利用的潛在高度風險弱點及檢測資安防禦設備。

同時，與會人士表示，資安事件處理及應變機制的有效性與落實度也在討論之列；房市部分，則是邀集相關專家出席，進行報告。（編輯：潘羿菁）1120309