神隆：聚焦3大核心業務 看好今年4項產品取證

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）原料藥廠神隆總經理盧麗安表示，2023年為持續投資年，聚焦學名藥用原料藥、代客研製及製劑3大核心業務，逐步實踐由原料藥延伸至製劑的垂直整合，製劑業務進入商業量產新階段，看好今年4項產品取證。

神隆今天舉行法人說明會，盧麗安表示，2022年在多項癌症用藥與高血壓用藥等產品都有明顯斬獲。代客研製業務方面，也已協助多位客戶陸續在歐美或在中國順利取得藥證及產品上市，客戶在前列腺癌用藥、阿茲海默症用藥、血癌用藥及晚期肝癌用藥的需求增加，成為台灣神隆與神隆常熟該業務營收成長的主因。

展望2023年，盧麗安表示，今年仍是持續投資年，預計資本支出將增加1倍，將採取聚焦式的布局，確保穩定供貨成為後疫情時代藥廠重要的競爭條件；代客研製方面，台灣已有客戶新拿藥證，今年會有備貨拉貨需求，中國在去年及今年初也有產品陸續取得藥證，預計對今年營收有較明顯挹注。2023年預估有4個產品可拿到藥證。

製劑業務方面，也有多項進展。盧麗安表示，與客戶合作的3個抗癌製劑產品，客戶在2022年陸續取證並產品上市，正式進入商業量產，由台灣神隆獨家供應原料藥及參與分潤，推動製劑業務營收達成雙位數成長，目前還有幾個客戶在洽談中。

而3項自行研製的針劑產品，已遞件申請美國簡易新藥上市程序（ANDA），陸續進入FDA藥證核准前最後階段，補件回覆資料正在準備中。盧麗安指出，其中第1個自製胜肽預充填針產品一旦取得藥證，即可在銷售夥伴的協助下將產品上市，為台灣神隆帶來更多的製劑業務營收。

盧麗安表示，中國市場目前已是全球第2大市場，神隆常熟廠已有4項藥品完成食品藥品審核查驗中心（CFDI）現場動態核查，今年預計還會有1至2個藥證查核。

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神隆2022年營收新台幣32.64億元，年增18%，毛利率38%，相較2021年下滑2個百分點；營業利益4.05億元，年增40%，稅後盈餘3.53億元，EPS為0.45元，年增45%。

學名藥用的原料藥去年營收占比66%，低於2021年的73%；原料藥代客研製占21%，高於2021年的15%；製劑業務占13%，與前一年度的12%相當。產品適應症聚焦於癌症用藥，約占66%，其次是中樞神經用藥占21%。銷售地區包括美加、歐洲、日本、印度、中國等。（編輯：楊蘭軒）1120309