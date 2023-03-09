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裕隆去年每股虧4.8元、配息1元 再對新安產增資

2023/3/9 20:25
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）裕隆汽車2022年每股虧損4.8元，裕隆表示，雖然受轉投資新安東京防疫險事件影響整體獲利，考量仍有充足的保留盈餘能力配發股息，董事會決議配發現金股利1元；並將再對新安東京海上產險增資14.91億元。

裕隆集團9日董事會後公告2022年財報，全年合併營收新台幣770.79億元，年減1.24%，營業利益101.06億元，年增41.63%；稅後虧損11.88億元，每股虧損4.8元。

集團轉投資裕融企業今天也召開董事會，公布2022年稅後盈餘61.3億元，每股盈餘12.06元。董事會通過發放6.6元股利，包括現金股利5.6元與股票股利1元。

裕隆汽車與裕融企業董事會也通過，將分別增資新安東京海上產險14.91億元及5.4億元，主要因應轉投資公司新安東京海上產險為防疫險理賠，在2022年底董事會通過第三度增資，規模80億元，用以強化資本結構，並確保對全體保戶的承諾。

此次增資，裕隆集團與日本東京海上兩大股東依據既有股權比例49.48%及50.18%分別進行認列。

裕隆汽車也在今天董事會通過處分裕融甲種特別股（不超過2400萬股）、辦理現金增資發行普通股7000萬股，以及發行70億五年期可轉換公司債等決議，相關籌募資金將優先用於充實營運資金、償還債務及改善財務結構，為新能源車生產、綠能事業發展與裕隆城等業務成長預作準備。

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裕隆集團表示，新安東京海上產險防疫險已於2023年2月中旬全數到期，防疫險事件乃一次性影響，集團本業持續穩定獲利成長，預期今年營運表現將回歸正常水準。

裕隆指出，今年是集團70週年，積極推動務實轉型，各項效益逐漸顯現，包括納智捷品牌電動車、裕日車及中華車的新車型、裕隆汽車的能源事業布局；金融水平事業在消金、企金及出行領域的成長、新店裕隆城商場開幕等，今年開始逐一展現成果。（編輯：楊蘭軒）1120309

#裕隆集團
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